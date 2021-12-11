Ханты-Мансийск, , 15:59 — REGNUM В Ханты-Мансийске потушили пожар на территории детского противотуберкулёзного санатория. Об этом сообщает 11 декабря окружное управление МЧС.

Пожар

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К борьбе с огнём привлекли 38 человек и 11 единиц техники. Пожар локализовали в 15:30. по местному времени. А в 16:10 очаг был полностью ликвидирован.

Здание является деревянным. Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания выясняется.

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