Ханты-Мансийск, 11 декабря, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске потушили пожар на территории детского противотуберкулёзного санатория. Об этом сообщает 11 декабря окружное управление МЧС.

Скриншот страницы bwbx.io Пожар

К борьбе с огнём привлекли 38 человек и 11 единиц техники. Пожар локализовали в 15:30. по местному времени. А в 16:10 очаг был полностью ликвидирован.

Здание является деревянным. Как сообщало ИА REGNUM, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Пострадавших в результате ЧП нет. Причина возгорания выясняется.