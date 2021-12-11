Москва, , 15:58 — REGNUM Полицейские задержали трех человек, избивших мужчину в подземном переходе в Москве. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по столице.

Задержанные являются жителями Кемеровской области 1996, 1998, 1995 гг. рождения.

Участников драки установили в ходе проверки по опубликованному в Сети 9 декабря виде, на котором неизвестные избивают в подземном переходе мужчину. Возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре столицы РФ после дорожного конфликта.