Москва, , 15:55 — REGNUM Высокая смертность от COVID-19 является серьезным основанием для возвращения прежнего возраста выхода на пенсию. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Валерий Гартунг (СРЗП).

Пенсия Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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«Столько людей умерло от ковида, что только одно это, скажем так, является серьезным основанием для возврата прежнего пенсионного возраста, потому что количество людей, которые не получат пенсию, на которую они рассчитывали и которая заложена в бюджете, ну, мне кажется, сопоставимо вообще с общим объемом пенсионеров, которые сегодня выходят на пенсию», — сказал Гартунг.

В КПРФ обратили внимание на то, что именно категория предпенсионеров, граждане, возрастом 55+ — 60+ наиболее уязвима к коронавирусу.

«Именно эти граждане чаще болеют, и к сожалению, уходят из жизни. Из-за того, что они вынуждены работать, они инфицируются на рабочих местах и общественном транспорте», — отметил депутат Госдумы Андрей Алехин (КПРФ).

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