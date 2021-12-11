Москва, 11 декабря, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Результаты национальных сборных России в 2021 году будут обсуждены исполнительным комитетом Российского футбольного союза (РФС) на заседании 15 декабря. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба РФС.

Carla Arenas Футбол

Отмечается, что также исполком РФС обсудит делегирование прав на проведение соревнований и передачу коммерческих прав на следующие сезоны Российской премьер-лиге (РПЛ) и Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Помимо этого, указывается, что также в повестку включено обсуждение изменений в некоторые регламентирующие документы РФС в связи с вступлением в силу положения о паспортизации субъектов футбола и регистрационной политике РФС, а также утверждение новых редакций правил РФС по лицензированию футбольных клубов и женских футбольных клубов на сезон 2022 года.

Кроме того, уточняется, что также исполкомом будут обсуждены утверждение программы развития корпоративной социальной ответственности, административные вопросы о комитетах и комиссиях РФС, об утверждении бюджета РФС на 2022 год и о создании в Республике Марий Эл регионального отделения РФС.

Отметим, в 2021 году сборная Росси по футболу под руководством главного тренера Валерия Карпина не смогла напрямую пройти отбор на чемпионат мира в Катаре 2022 года и весной сыграет в плей-офф за право выступить на чемпионате.