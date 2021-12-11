Бейрут, , 15:52 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» впервые выявлен в Ливане у двух прибывших из Африки. Об этом 11 декабря сообщает ливанское агентство NNA.

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Отмечается, что два пациента в данный момент находятся на домашней изоляции, у них проявляются легкие симптомы.

Ранее первый случай заражения штаммом «Омикрон» выявили в Бахрейне. Заболевший прибыл из-за рубежа, и не имел контактов внутри королевства.

Напомним, что ВОЗ по итогам экстренного заседания приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса «Омикрон» как «вызывающий беспокойство».