11 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили результаты опроса «Украинской социологической группы», в соответствии которому 64,9% граждан Украины не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Оксана Переможенко, , 17:59 — REGNUM 64,9% граждан Украины не доверяют президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Украинской социологической группы», передают 10 декабря «Украинские новости».

Украина Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Участникам опроса был задан вопрос, в какой степени они доверяют украинским политикам.

Президенту Украины не доверяют 64,9% респондентов, 29,6% — доверяют, а 5,5% затруднились с ответом.

57,9% опрошенных не доверяют главе украинского парламента Руслану Стефанчуку, 8,1% — доверяют, 10,2% затруднились с ответом. 71,5% респондентов не доверяют главе украинского правительства Денису Шмыгалю, 13,3% — доверяют, 9,8% затруднились с ответом.

Уровень недоверия Зеленскому в соответствии результатам опроса «Украинской социологической группы» обсудили в социальной сети Facebook на странице канала «Первый независимый». Многие указали на то, что Зеленский предал своих избирателей и теперь ему нет доверия.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Я себе иногда не доверяю, а ему-то с какого перепугу стану…» — отреагировал Vovan N.

«А кому там доверять? Солгавший раз, теряет доверие навсегда! Что уже говорить про хронического брехуна?» — отметила Наталья К.

«Ну как бы и повода нет доверять от слова совсем», — добавил Станислав М.

«Доверие и авторитет заслуживаются делами и поступками, слово не должно расходиться с делом. Нынешний президент Украины — это недоразумение на троне и нет ему доверия», — считает Александр Н.

«Здесь уже не о доверии речь, а о полной профнепригодности…» — отметил Юрий Д.

«Нечему доверять. Одно вранье», — добавила Инна П.

«Одно враньё. За тридцать лет независимости всякое было, но то что сейчас творится и в страшном сне бы не приснилось», — отреагировала Наталья П.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Было доверие, но всё вышло», — написала Татьяна В.

«Он не вызывал доверия и до выборов, на тот момент он казался всего лишь меньшим злом», — подчеркнул Геннадий Т.

«Нет доверия предателю… Если даже память деда опоганил…» — пишет Любовь Г.

«Как можно доверять, если он постоянно врёт?» — не понимает Татьяна Д.

«Почему нет такого права, если президент не справляется со своими обещаниями перед выборами — отзывать свой голос?» — задумалась Валентина П.

«А за что ему доверять? Он что войну остановил? Он обещал, что даже с чёртом будет договариваться, лишь бы остановить войну», — напомнил Андрей Николаевич.

«Интересно, хотя бы родители Зеленского ему-то хоть доверяют?» — поинтересовался Анатолий Д.

«Пока что Зеленский — это самая главная ошибка в истории страны…» — подытожил Advokat Tolik.

Отметим, опрос проводился с 1 по 8 декабря, в результате были опрошены 1206 совершеннолетних во всех регионах Украины. Статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

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