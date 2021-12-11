Вена, , 15:45 — REGNUM На улицы Вены тысячи человек вышли в знак протеста против ограничительных мер властей из-за пандемии коронавируса. Организаторы призвали протестующих носить маски. Об этом 11 декабря передает РИА Новости.

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Демонстранты несут прокаты с надписями «Обязательная вакцинация — это диктатура», «Руки прочь от наших детей!», «Учителя против обязательной вакцинации!», «Вирус переживет вакцинацию. А мы?», «Нет принуждению к вакцинации!», выкрикивая «Правительство должно уйти!».

Безопасность на демонстрациях обеспечивают около 1,4 тыс. полицейских.