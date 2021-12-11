Подольск, Московская область, 11 декабря, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Контракт вратаря Антона Тодыкова выкупил подольский хоккейный клуб «Витязь». Об этом 11 декабря сообщает «Чемпионат».

Euroradio.fm Хоккей

Уточняется, что теперь 29-летний голкипер, который получил статус неограниченно свободного агента, проводит переговоры с другими клубами Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Отметим, в нынешнем сезоне Антон Тодыков сыграл пять матчей за Витязь в регулярном чемпионате КХЛ и не одержал в них ни одной победы. При этом он отражал в среднем за игру по 82,4% броска при коэффициенте надёжности 4.62.