Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Самыми популярными кинопроектами 2021 года на крупнейшем тематическом портале Internet Movie Database (IMDb) стали фильм «Дюна» Дени Вильнёва и сериал «ВандаВижн». Об этом сообщает пресс-служба IMDb.

«Дюна» Скриншот с YouTube

При составлении этого рейтинга не учитывались оценки, выставленные фильмам или сериалам зрителями и кинокритиками. Список составлен на основании количества просмотров страниц тех или иных проектов аудиторией портала. В IMDb отмечают, что в месяц сайт посещает более 200 млн уникальных пользователей.

В десятку самых популярных фильмов 2021 года вошли «Дюна», «Отряд самоубийц», «Вечные», «Мортал Комбат», «Лига справедливости», «Годзилла против Конга», «Чёрная вдова», «Армия мертвецов», «Круэлла» и «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Лидерами среди сериалов стали «ВандаВижн», «Локи», «Игра в кальмара», «Сокол и Зимний солдат», «Бриджертоны», «Ходячие мертвецы», «Мейр из Исттауна», «Тень и кость», «Кобра Кай» и «Люцифер».

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