Ханты-Мансийск, 11 декабря, 2021, 15:41 — ИА Регнум. В Ханты-Мансийске 11 декабря горел детский противотуберкулёзный санаторий, расположенный на Рознина. Об этом сообщает окружное управление МЧС.

Фото: https://86.mchs.gov.ru Пожар в санатории в Ханты-Мансийске

Площадь пожара достигла 120 кв. метров. Сообщение о возгорании поступило спасателям в 13:26 по местному времени. В 15:30 очаг локализовали, а в 16:10 пламя потушили.

Пострадавших нет. Органы дознания МЧС России выясняют причину возгорания.