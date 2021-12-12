Москва, 12 декабря, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Госдуме подсчитали, сколько пенсионеры недополучили денег из-за пенсионной реформы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пенсионер

«По нашему закону ежегодно пенсии должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. В 2015 году инфляция, по официальным данным, составляла 12,7%, округляем до 13%. Тогда было принято специальное решение неработающим пенсионерам индексировать пенсию только на 4% с 2016 года вместо 13%. Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот, результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — заявил депутат Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

При этом, продолжил парламентарий, «5 тысяч вернули пенсионерам в 2016 году, еще 10 тысяч — в 2021 году».

«Совершенно случайно эти даты совпадают с выборами в Государственную думу, но 90 минус 15, остается 75 тысяч, которые пенсионерам никто не вернул», — привел он расклад.

Что касается работающих пенсионеров, в КПРФ тоже не поленились и посчитали объем недополученных средств.

«Работающий пенсионер при таких же подсчетах при средней пенсии не получил 256 тысяч рублей за эти годы, минус 15 тысяч возвращенных, остается 241 тысяча рублей», — привел данные Смолин.

«Добавим к этому, что коэффициент замещения, многие, наверное, знают, что это такое, это отношение средней пенсии к средней заработной плате, согласно Конвенции Международной организации труда (МОТ), должен составить 40%, мы Конвенцию ратифицировали, в 2015 году был 35%, сейчас около 30%. То есть пенсионер по отношению к работающему обеднел», — сделал вывод парламентарий.

Ранее Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила два законопроекта КПРФ и СРЗП о возвращении к прежнему пенсионному возрасту.

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