Минск, , 15:38 — REGNUM За последние сутки в Белоруссии выявили 1 тыс. 837 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 673 тыс. 269. Об этом 11 декабря передает Минздрав страны.

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Всего в Белоруссии при этом выздоровели 663 тыс. 455 пациентов с COVID-19. Проведено, в общей сложности, 10 млн 648 тыс. 839 тестов.

За весь период пандемии на территории страны умер 5 тыс. 261 пациент с коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что южноафриканские ученые не обнаружили никаких признаков того, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает более тяжелую форму COVID-19.

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