Манама, 11 декабря 2021, 15:33 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Бахрейне. Об этом 11 декабря сообщил Минздрав страны.
Отмечается, что заболевший прибыл в Бахрейн из-за рубежа, контактов внутри королевства пока не имел.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пациенты с штаммом «Омикрон», вернувшиеся из ЮАР в РФ, были привиты и переносят заболевание легко. Специалисты Центра им. Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец штамма «Омикрон».
Напомним, что ВОЗ по итогам экстренного заседания в ноябре приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как «вызывающий беспокойство».