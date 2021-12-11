Манама, , 15:33 — REGNUM Первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон» выявлен в Бахрейне. Об этом 11 декабря сообщил Минздрав страны.

Отмечается, что заболевший прибыл в Бахрейн из-за рубежа, контактов внутри королевства пока не имел.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пациенты с штаммом «Омикрон», вернувшиеся из ЮАР в РФ, были привиты и переносят заболевание легко. Специалисты Центра им. Гамалеи побывали в стационаре, взяли у пациентов мазки и выделили образец штамма «Омикрон».

Напомним, что ВОЗ по итогам экстренного заседания в ноябре приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как «вызывающий беспокойство».