Хохфильцен, Австрия, 11 декабря, 2021, 15:29 — ИА Регнум. Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе стал победителем мужской гонки преследования на дистанции 12,5 км на этапе Кубка мира (КМ) в Хохфильцене (Австрия). Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Победное время Фийона-Майе составило 33 минуты 52,0 секунды при одном промахе. Второе и третье место также заняли французские спортсмены Эмильен Жаклен (+32,1 секунды отставания при одном промахе) и Симон Детьё (+38,2 при одном промахе).

Лучшим из российских спортсменов стал Василий Томшин, который занял десятое место, отстав от победителя на +50,5 секунды и ни разу не промахнувшись по ходу дистанции. При этом Томшин стартовал 47-м.