Пекин, , 15:27 — REGNUM Вакцинацию от коронавируса прошли 1,162 млрд жителей Китая (более 82,5% населения). Об этом 11 декабря сообщил замначальника управления по контролю над заболеваниями Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР У Лянъю.

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При этом отмечается, что бустерную дозу вакцины от COVID-19 получили в Китае более 120 млн человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ученые из Китая открыли моноклональное антитело 35B5, способное нейтрализовать различные штаммы коронавируса. По мнению специалистов, 35B5 способно нейтрализовать новый штамм «Омикрон».

Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что центр подстроит вакцину «Спутник V» под штамм коронавируса «Омикрон».