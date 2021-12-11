Пекин, 11 декабря, 2021, 15:18 — ИА Регнум. Прошедший запуск китайской ракеты «Чанчжэн-4B» стал 400-м для носителей этой серии в различных модификациях. Об этом пишет газета China Daily.

Цитата из видео на YouTube Старт «Чанчжэн-5В»

Ракета «Чанчжэн-4B» стартовала с космодрома Цзюцюань на северо-западе Китая 10 декабря. Носитель вывел на околоземную орбиту экспериментальные спутники, изготовленные Шанхайской академией космических технологий. В заявлении академии отметили, что юбилейный 400-й запуск ознаменовал новую веху в истории ракет «Чанчжэн».

Китай запустил свою первую ракету семейства «Чанчжэн» со спутником «Дунфан Хун-1» в апреле 1970 года. Благодаря этой миссии Китай стал пятой страной, которой удалось вывести полезную нагрузку на околоземную орбиту ракетой собственной разработки.

Запущенные с этого времени 400 носителей «Чанчжэн» позволили вывести на орбиту более 700 космических аппаратов. По данным Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации, успешными оказались 96,25% пусков ракет этой серии.

Для первых 100 пусков ракет «Чанжэн» Китаю потребовалось 37 лет, следующие 100 стартов были выполнены за семь с половиной лет. На третью 100 пусков ушло четыре года, последние 100 стартов проведены за два года и девять месяцев.