Берн, , 15:15 — REGNUM Перенесенный матч заключительного тура группового этапа Лиги конференций между лондонским футбольным клубом «Тоттенхэм» и командой «Ренн» отметил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 11 декабря сообщает Associated Press.

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При этом встреча должна была состояться 9 декабря, однако ее перенесли на неопределенный срок из-за выявленной вспышки COVID-19 в «Тоттенхэме», где коронавирусом заразились восемь футболистов и пять сотрудников клуба.

Указывается, что обе команды не сумели согласовать подходящую дату для проведения встречи и потому в УЕФА заявили, что «матч больше не может проводиться». При этом уточняется, что теперь результат встречи будет определен контрольным, этическим и дисциплинарным комитетом организации.

Отметим, «Ренн» набрал 11 очков в групповом этапе Лиги конференций и гарантировал себе первое место в группе G и путевку в 1/8 финала турнира. У «Тоттенхэма» третье место и в случае технического поражения он не будет далее принимать участие в турнире.