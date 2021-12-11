Москва, 11 декабря, 2021, 15:15 — ИА Регнум. Матчи финального этапа Открытого кубка Федерации компьютерного спорта России пройдут 18 и 19 декабря 2021 года в онлайн-формате. Об этом ИА REGNUM 11 декабря сообщили в пресс-службе киберспортивной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Киберспорт

В финальном этапе турнира пройдут матчи в дисциплинах Dota 2 и Clash Royale, кроме того, в его рамках состоится специальный турнир по Counter Strike: Global Offensive. Общий призовой фонд соревнований составляет 3,5 млн рублей.

Отмечается, что Госкорпорация «Росатом», являющаяся генеральным партнёром турнира, выберет самого ценного игрока (MVP) в дисциплине Dota 2. За это звание будут бороться участники из топ-3 команд финала, которые показали лучший результат за последние шесть карт. Оценивать их игру жюри будет по ряду критериев.

Отметим, что соревнованиях Открытого кубка ФКС России 2021 приняли участие более 35 тыс. человек, первые матчи турнира прошли 13 сентября 2021 года. В играх Dota 2 и Clash Royale могут принимать участие киберспортсмены в возрасте старше 14 лет, к играм Counter Strike: Global Offensive допускаются участники старше 18 лет.