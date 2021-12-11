Москва, 11 декабря, 2021, 15:01 — ИА Регнум. В течение последнего года количество отравлений наркотиками среди подростков выросло на 60%. Об этом 11 декабря рассказал заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин на Всероссийском патриотическом форуме.

Цитата из д/с «Белая смерть». реж. Алексей Зацепин. 2002. Россия Наркомания

«Мы, к сожалению, видим и ставим перед собой задачу, чтобы этого явления не было, но пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%», — приводит его слова ТАСС.

Кроме того, Батурин уточнил, что в общей сложности в стране ежегодно от отравления наркотиками гибнет порядка 7 тыс. человек.

«Эта цифра достаточно большая, и мы это понимаем. И поэтому первоочередная задача — это сокращение случаев отравления от наркотиков», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Албании Илир Мета 10 декабря прокомментировал на своей странице в социальной сети Facebook сообщение о том, что в турецком Измире были конфискованы полторы тонны гашиша из Албании.