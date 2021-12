Москва, , 14:50 — REGNUM В России выпустят первую визуальную биографию певицы из США Билли Айлиш. Об этом ИА REGNUM 11 декабря сообщили в пресс-службе издательства МИФ.

Билли Айлиш Скриншот с YouTube

Руководитель редакционной группы Светлана Мотылькова отметила, что компания первой выступила с предложением о публикации книги в России. «Эта автобиография, без прикрас, уникальна. Книги о Билли (а также многочисленные другие продукты — блокноты, фанбуки и прочее) уже выходили, но эта — первая, которую создала она сама», — заявила Мотылькова.

Шеф-редактор издания Ангелина Шапиро сообщила, что в него будут включены фотографии из семейного архива исполнительницы. Она добавила, что издательство хотело предоставить поклонникам Айлиш возможность «стать ближе к певице, почти прикоснуться к ней», поэтому для компании было важно выпустить эту биографию, хотя ранее она реализовала мало подобных проектов. Книга появится в продаже 18 декабря 2021 года, в день рождения певицы.

Напомним, в этот день Билли Айлиш исполнится 20 лет, она родилась 18 декабря 2001 года в Лос-Анджелесе. Писать песни начала в возрасте 13 лет вместе со своим братом Финнеасом О’Коннеллом, её первый трек вышел 18 ноября 2015 года. Дебютный альбом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?» Айлиш выпустила в марте 2019 года, а в ноябре 2019-го она была номинирована на шесть премий «Грэмми».

Читайте ранее в этом сюжете: Билли Айлиш начала писать музыку для своего третьего альбома