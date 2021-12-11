Москва, 11 декабря 2021, 14:47 — REGNUM Экс-начальник Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба РФ генерал-полковник Федор Ладыгин скончался на 84-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом 11 декабря передает ТАСС.
Военачальника похоронят на Федеральном военно-мемориальном кладбище в Мытищах (Московская область).
Ладыгин был назначен начальником ГРУ ГШ в 1992 г., занимал должность до 1997 г.
Также занимал пост вице-президента Союза ветеранов военной разведки после того, как ушел в отставку из ГРУ.