Санкт-Петербург, , 14:47 — REGNUM Киностудия «Ленфильм» совместно с Госфильмофондом планирует провести реставрацию всех фильмов своей «Золотой коллекции». Об этом сообщила 11 декабря руководитель монтажно-тонировочного комплекса киностудии Ирина Павлова агентству ТАСС.

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Павлова объяснила, что фильмы «Золотой коллекции» студии хранятся на плёночных носителях в Госфильмофонде. При реставрации картин проводится их оцифровка и покадровая обработка.

На «Ленфильме» уже начался процесс восстановления фильмов. Одной из первых отреставрированных картин стали «Молох» Александра Сокурова и «Долгая счастливая жизнь» Геннадия Шпаликова.

Руководитель монтажно-тонировочного комплекса «Ленфильма» отметила, что при определении очерёдности реставрации будут учитываться мнения зрителей и кинокритиков. Для этого студия запустила голосование в социальных сетях.

Киностудия «Ленфильм» создана в марте 1914 года, что делает её старейшей кинокомпанией России. На киностудии снято более полутора тысяч фильмов, лучшие из которых отмечались отечественными кинопремиями и побеждали на престижных международных фестивалях.