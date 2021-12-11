Симферополь, , 14:42 — REGNUM Мотоциклист сбил троих человек в селе Стальное Джанкойского района Крыма, среди пострадавших — двое детей. Все они госпитализированы, начата проверка. Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Установлено, что водитель мотоцикла в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на пешеходов, которые двигались по обочине. Всего в результате ДТП пострадали три человека: 11-летний подросток, 18-летняя девушка, годовалый ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы.