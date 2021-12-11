Челябинск, , 14:37 — REGNUM Российский сноубордист Андрей Соболев стал третьим на первом этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе, который проходит на курорте «Банное» в Челябинской области. Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сноуборд

В малом финале спортсмен из России победил итальянского сноубордиста Мирко Феличетти.

При этом в финальном противостоянии представитель Южной Кореи Сан Хо Ли оказался сильнее Стефана Баумейстера из Германии, которому Соболев уступил на этапе полуфинала.

Отметим, 32-летний Андрей Соболев является чемпионом мира и трехкратным призером мировых первенств.