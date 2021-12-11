Краснодар, , 14:33 — REGNUM Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» — рейс U6−219, из Екатеринбурга в Сочи — скорректировал курс над Черным морем из-за появления в небе неопознанного самолета. Об этом 11 декабря передает издание E1.ru.

Отмечается, что нештатная ситуация произошла над морем в 50 км от берега. Менять траекторию полета пришлось и самолету «Аэрофлота» Boeing-737, следовавшему из аэропорта Москвы.

На борту лайнера «Уральских авиалиний» было 160 пассажиров и 6 членов экипажа.