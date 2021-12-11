Ашхабад, , 14:27 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов считает Россию и Китай стратегическими партнерами. Об этом туркменский лидер заявил на расширенном заседании правительства страны накануне Дня нейтралитета, в котором приняли участие послы Туркмении в зарубежных странах, пишет 11 декабря газета правительства «Нейтральный Туркменистан».

Говоря о внешнеполитических интересах Ашхабада, Бердымухамедов отметил, что приоритетом для страны было и остается упрочение добрососедских и братских отношений с государствами Каспийского региона и Центральной Азии.

«Туркменистан также полностью следует курсу укрепления стратегического партнерства с КНР и с РФ», — подчеркнул он.