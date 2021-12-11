Москва, , 14:26 — REGNUM Трех человек, которые избили мужчину в подземном переходе рядом со станцией метро «Комсомольская», задержали сотрудники полиции. Об этом 11 декабря сообщает пресс-служба столичного ГУМВД.

Задержание Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что в ходе проверки попавшего в интернет ролика, на котором три человека избивают мужчину в подземном переходе, полицейские установили все участников конфликта.

«Полицейскими задержаны трое граждан России, жителей Кемеровской области 1998, 1996 и 1995 годов рождения. Они доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел», — говорится в сообщении.

Также указывается, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ст. 213 УК РФ (Хулиганство). Ведется следствие.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря в Москве пассажир упал на пути на станции метро «Первомайская» Арбатско-Покровской линии.