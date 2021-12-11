Афины , , 14:20 — REGNUM Греция была избрана новым высшим государством-членом Совета на выборах членов на период 2022—2023 годов, проведенных 32-й Ассамблеей Международной морской организации (ИМО) 10 декабря. Об этом сообщает AMNA.

Порт Пирей, Греция Дарья Юдкевич © ИА REGNUM

Набрав 150 из 157 голосов, Греция заняла первое место среди 40 государств-членов в категории стран, наиболее заинтересованных в предоставлении услуг международных перевозок.

Избрание Греции в состав Совета IMO впервые демонстрирует значительную роль страны как одной из ведущих сил в области международного судоходства, отмечается в заявлении Министерства иностранных дел Греции. Было также отмечено, что на Грецию приходится около 20% от общего объема мировой морской торговли, продолжая историческую морскую традицию Греции, уходящую корнями в века. Кроме того, дипломатический успех Греции в IMO знаменует ее активный, долгосрочный вклад в разработку законодательства о судоходстве благодаря ее постоянному участию в работе организации в рамках ее комитетов и подкомитетов.

Наконец, Греция выражает свою искреннюю благодарность государствам-членам IMO, которые признали ее усилия и вклад в рамках организации, а также ее главную цель обеспечения и защиты международного судоходства, как было подчеркнуто в объявлении.

Международная морская организация (International Maritime Organization, IMO) — международная межправительственная организация, специализированное учреждение ООН, площадка для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным торговым судоходством.