Москва, , 04:15 — REGNUM В Госдуме обеспокоены возможными злоупотреблениями в связи с возможностью возбуждать уголовные дела в случае мошенничества без заявления потерпевшего, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума

Закон в случае его принятия коснется 70% экономики, отметил глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП).

«У нас прямо или косвенно 70% российской экономики находится под контролем государства, то есть принимая этот закон, мы даем возможность возбуждать дела в 70% случаев вообще российской экономики. Какая-то граница, какой-то шлюз должен быть. Или мы сейчас такой ящик Пандоры откроем, когда мы вообще по любому поводу можем любое уголовное дело, даже при отсутствии ущерба возбуждать», — рассуждает парламентарий.

Во фракции «Новые люди» обеспокоены тем, что под возможные злоупотребления попадет малый бизнес, что негативно скажется на предпринимательском климате.

«Тысячи участников муниципальных закупок могут попасть под это, и мы говорим о субъектах малого и среднего бизнеса. То есть как только они участвуют в виде подрядчиков в реализации национальных проектов, то соответственно, закон распространяется и на них… И мой опыт говорит о том, что на местах исполнители могут пользоваться этим правом произвольно, это не способствует улучшению предпринимательского климата», — отметила Сардана Авксентьева.

Госдума в первом чтении приняла законопроект, согласно которому без заявления потерпевшего будут возбуждаться уголовные дела, если предметом преступления явились денежные средства, выделенные в целях реализации государственного оборонного заказа, национальных проектов, закупок для государственных и муниципальных нужд. Речь идет о возбуждении дел по статьям Уголовного кодекса РФ о мошенничестве, в том числе в сферах кредитования, страхования, компьютерной информации, с использованием электронных средств платежа, а также по статьям «Присвоение или растрата», «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием», «Злоупотребление полномочиями».

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