Тбилиси, , 14:15 — REGNUM Вахтанг Кикабидзе — известный грузинский артист, депутат парламента Грузии от оппозиционной партии Саакашвили «Единое национальное движение — встретился с заключенным экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили в военном госпитале Гори, где тот проходит лечение после 50-дневной голодовки в тюрьме.

«Ему не хорошо … видно по глазам. Он угостил меня чаем и рассказал все детально… мы обсудили и то, как меня встретил Зеленский», — рассказал Кикабидзе журналистам.

По его словам, «оказывается, Польша сообщила, что готова принять Саакашвили и позаботиться о нем».

Саакашвили задержали 1 октября в Грузии. Прокуратура Грузии вынесла обвинительное постановление в адрес Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

Экс-президент в Грузии был заочно осужден по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к 3 годам лишения свободы, во втором — к 6.

Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне митинга 7 ноября 2007 г.