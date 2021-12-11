Анкара, 11 декабря 2021, 14:15 — REGNUM Дрон турецкого производства Eren с лазерным оружием прошёл успешные испытания по стрельбе на дистанции от 100 до 500 метров. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Лазер
Лазер

Малый беспилотный летательный аппарат Eren разработан турецкими оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD. Anadolu отмечает, что Eren стал первым в мире дроном с лазерным оружием.

Турецкая разработка прошла успешные испытания, совершив выстрелы с дистанции 100, 300 и 500 метров. После завершения всех фаз испытаний Eren поступит на вооружение ВС Турции.

Дрон Eren предназначен для уничтожения взрывных устройств без привлечения сапёров. Максимальная высота полёта беспилотника составляет 3000 метров.