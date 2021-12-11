Анкара, 11 декабря, 2021, 14:15 — ИА Регнум. Дрон турецкого производства Eren с лазерным оружием прошёл успешные испытания по стрельбе на дистанции от 100 до 500 метров. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Лазер

Малый беспилотный летательный аппарат Eren разработан турецкими оборонными компаниями TÜBİTAK и ASİSGUARD. Anadolu отмечает, что Eren стал первым в мире дроном с лазерным оружием.

Турецкая разработка прошла успешные испытания, совершив выстрелы с дистанции 100, 300 и 500 метров. После завершения всех фаз испытаний Eren поступит на вооружение ВС Турции.

Дрон Eren предназначен для уничтожения взрывных устройств без привлечения сапёров. Максимальная высота полёта беспилотника составляет 3000 метров.