Екатеринбург, 11 декабря, 2021, 14:13 — ИА Регнум. В городах Свердловской области уже больше недели отмечается гололёд. Коммунальные службы не справляются с очисткой и посыпкой тротуаров, жалуются местные жители.

Nikolay Bondar Гололёд

Граждане отмечают, что по тротуарам невозможно ходить. Свои вопросы они адресовали и губернатору Евгению Куйвашеву. Люди интересуются, неужели ответственные лица не успели подготовиться к зиме. «Нет песка, чтоб посыпать?» — спрашиивает один из граждан.

Куйвашев со своей стороны ответил, что коммунальные службы работают по определённым правилам. Вначале они убирают со льда снег, затем скалывают лёд, а после этого посыпают тротуары необходимой смесью. Работы много, а пройти одномоментно все маршруты нельзя.

Отметим, на прошлой неделе оттепель сменилась похолоданием. Также на Урале прошёл ледяной дождь. В результате тротуары обледенели.