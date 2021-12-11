Лондон, , 14:08 — REGNUM Лондон и его партнеры должны отказаться от поставок газа из РФ, «чтобы сохранить независимость». Об этом 111 декабря заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс, передает Associated Press.

«Страны … принимали краткосрочные решения, чтобы получить дешевые источники энергии, доступное финансирование, — считает она. — Однако такие шаги в долгосрочной перспективе наносят урон свободе и демократии».

11−12 декабря в Ливерпуле проходят переговоры глав МИД стран G7 (Великобритания, Италия, ФРГ, Франция, Канада, США, Япония).

Ранее Трасс заявляла, что в Лондоне «рассматривают возможность вторжения Москвы на украинскую территорию».