Москва, 11 декабря, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Стали известны подробности организации клеветнической кампании вокруг имени спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Андрей Шапран, ИА REGNUM Охотник с гарпуном

В 2007 году редактор еженедельника «Саратовский расклад» Владимир Спирягин был осужден по обвинению в клевете. Тогда журналист приписал Вячеславу Володину причастность к ранению гарпуном жительницы областного центра. В результате процесса было доказано, что статья в издании — фэйк, а Спирягин принес извинения и понес наказание, но так и не назвал имена авторов затеи.

Через 14 лет руководитель компании «Автогрейд» Сергей Шеметов, который какое-то время был бенефициаром «Саратовского расклада» назвал имена возможных заказчиков.

«Вся эта ситуация — заранее спланированная провокация. Но как мы видим и как показало следствие, плохо срежиссированная, так как судом был доказан факт клеветы. Время прошло много, поэтому решил выступить с заявлением, — цитирует слова Сергея Шеметова KP.RU, — Какое-то время я действительно имел отношение к изданию «Саратовский расклад», но в 2007 году у него уже были другие владельцы. Однако, добрые отношения с Володей Спирягиным, редактором газеты, мы сохранили. Однажды, он мне позвонил и рассказал, что планирует написать статью, ставшую известной как «Гарпун партии». На мой вопрос — есть ли у него достоверные подтверждения ситуации, он ответил, что нет. Тогда я посоветовал ему этого не делать. Но, как мы видим, публикация всё-таки появилась. Спустя время я встретился со Спирягиным, мы говорили о данной статье. Он мне дал понять, что заказчиком выступил Василий Максимов, ныне бывший депутат Госдумы».

Причины провокации очевидны, считает Сергей Шеметов. Это политическая борьба партий.

«Необходимо было обрушить рейтинг «Единой России», а проще всего это сделать, если ударить по руководителям. В области нужен был скандал, раздутый благодаря СМИ до федерального масштаба, чтобы на руководящие позиции в регионе завести нужных людей… Прошло 14 лет, и, справедливости ради, я принял решение сделать заявление: вся эта история — абсолютная выдумка и ложь», — признался Сергей Шеметов.

«Не сложно догадаться, что Василий Максимов скорее всего в этой конфигурации исполнял волю своих покровителей, среди которых особо заметен Виктор Жданов — заместитель председателя правительства при Павле Ипатове. Источники сообщают, что многие планы и провокации обсуждались в том числе с участием Павла Гришина, на тот момент Главного федерального инспектора по области, и саратовского олигарха Сергея Курихина. Сам Спирягин в 2015 году косвенно, но всё же, в своих заметках отмечал связь данной истории с этими персонажами», — отмечает Сергей Шеметов.

«Подлость, которую совершает человек, рано или поздно становится известной. Это не первый случай когда грязные истории, придуманные про Володина, рассыпались по прошествии времени. Несколько месяцев назад один журналист не побоялся и рассказал правду про историю со стихами и тетрадями. Сегодня история с «Гарпуном», которая наделала много шума почти 15 лет назад оказалось враньём, хотя для меня это было очевидным и раньше. Самое неприятное в ней — этот поступок совершили люди, которые сами учили и учат сейчас жить других». пишет на своем ТМ-канале по этому поводу Депутат Госдумы Николай Панков (фракция «Единая Россия»).