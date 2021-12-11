Вашингтон, , 14:02 — REGNUM Российской армии хватит 30−40 минут, чтобы разгромить украинские войска в случае начала вооруженного конфликта. Об этом 11 декабря заявил Роберт Ли — ветеран Корпуса морской пехоты США, профессор Королевского колледжа Лондона, пишет The New York Times.

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Подобное мнение разделяет и ряд чиновников в Киеве. Так, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов уверен: в случае полномасштабного конфликта без помощи армий западных стран эффективно противостоять РФ «практически невозможно». По его мнению, без поддержки армия Украины станет разрозненной, командование при этом перестанет координировать оборону.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не планирует «наносить удар» по Украине. При этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал уязвимые места в обороне страны — ПВО и ПРО.