Барселона, Испания, , 14:00 — REGNUM Форвардом футбольного клуба из Монтевидео «Пеньяроль» Агустином Альваресом интересуется команда «Барселона». Об этом 11 декабря сообщает Mundo Deportivo.

Футбол Benny

Отмечается, что переход 20-летнего футболиста может стоить каталонскому клубу €12 млн и в случае, если таковой произойдет, игрок сначала может быть отправлен во вторую команду «Барселоны».

При этом ранее стало известно, что с уругвайским нападающим также ведет переговоры санкт-петербургская команда «Зенит», которая готова приобрести его за €15 млн, а также к игроку проявляют интерес клубы «Фиорентина» и «Лидс».

Отметим, в текущем сезоне Агустин Альварес сыграл в составе «Пеньяроля» в 40 матчах, отличившись в них 23 голами и пять голевыми пасами.