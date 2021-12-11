Москва, 11 декабря 2021, 13:57 — REGNUM Самыми любимыми советскими фильмами жителей России являются мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и романтическая комедия Юрия Чулюкина «Девчата». Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 11 декабря на сайте организации.

Постер фильма «Москва слезам не верит»
Постер фильма «Москва слезам не верит»
Kinopoisk.ru

Любимый советский фильм смогли назвать 82% участников опроса. 6% респондентов назвали лучшим фильмом «Москву слезам не верит», 5% — «Девчат». По 4% набрали фильмы «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Большинство опрошенных также смогли выделить любимую песню времён СССР. В качестве таковой по 4% респондентов указали песню «Катюша» и Гимн СССР, 3% отметили песню «День победы».

Любимую книгу советского периода назвали 55% респондентов. Самыми популярными произведениями стали «Как закалялась сталь» Николая Островского (5), «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%).