Москва, 11 декабря, 2021, 13:57 — ИА Регнум. Самыми любимыми советскими фильмами жителей России являются мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» и романтическая комедия Юрия Чулюкина «Девчата». Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные 11 декабря на сайте организации.

Kinopoisk.ru Постер фильма «Москва слезам не верит»

Любимый советский фильм смогли назвать 82% участников опроса. 6% респондентов назвали лучшим фильмом «Москва слезам не верит», 5% — «Девчата». По 4% набрали фильмы «В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие», «Операция «Ы» и другие приключения Шурика».

Большинство опрошенных также смогли выделить любимую песню времён СССР. В качестве таковой по 4% респондентов указали песню «Катюша» и Гимн СССР, 3% отметили песню «День Победы».

Любимую книгу советского периода назвали 55% респондентов. Самыми популярными произведениями стали «Как закалялась сталь» Николая Островского (5%), «Тихий Дон» Михаила Шолохова и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (3%).