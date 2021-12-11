Москва, , 13:53 — REGNUM Синоптики продлили «желтый» (погода потенциально опасна) уровень погодной опасности в Москве и области до 13 декабря — из-за гололедицы. Об этом 11 декабря сообщили в Гидрометцентре РФ.

Предупреждение действует до 11:00 мск понедельника, 13 декабря.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что морозная погода в столице и Подмосковье отступит 12 декабря.

По его словам, облаков в воскресенье станет больше, местами пройдет небольшой снег, и начнется повышение температуры.