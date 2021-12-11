Омск, , 13:53 — REGNUM В Омской области за минувшие сутки от COVID-19 скончались 13 пациентов. По данным федерального оперштаба, общее число жертв коронавируса в регионе за весь период пандемии достигло 2958, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Больной COVID-19 Zdrav.nso.ru

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Всего к настоящему времени коронавирус выявлен у 120 901 человек, в том числе 570 за сутки. Выздоровели 98 442 пациента (+846 за сутки).

«965 761 человек привит от коронавируса, из них 722 704 человека получили оба компонента вакцины», — отметили в региональном оперштабе.