Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, который облил кислотой 18-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку на набережной канала Грибоедова вечером 10 декабря.

Серная кислота Карина Саввина © ИА REGNUM

Напомним, по данным следствия, нападение на молодую пару произошло на почве ревности. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам в тот же вечер на Московском проспекте. Потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение, причем девушка — в тяжелом состоянии с химическими ожогами лица, а парень — в состоянии средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении двух лиц»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Полиция намерена ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», дело возбуждено в отношении 24-летнего приезжего из Твери. Материалы дела могут передать в СКР, поскольку в его действиях усматриваются признаки покушения на убийство.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге ревнивец облил кислотой юную девушку и её молодого человека