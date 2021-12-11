Санкт-Петербург, 11 декабря, 2021, 13:52 — ИА Регнум. Полиция Петербурга возбудила уголовное дело в отношении 24-летнего мужчины, который облил кислотой 18-летнего молодого человека и 16-летнюю девушку на набережной канала Грибоедова вечером 10 декабря.

Карина Саввина ИА REGNUM Серная кислота

Напомним, по данным следствия, нападение на молодую пару произошло на почве ревности. Полицейские задержали злоумышленника по горячим следам в тот же вечер на Московском проспекте. Потерпевшие были госпитализированы в медицинское учреждение, причем девушка — в тяжелом состоянии с химическими ожогами лица, а парень — в состоянии средней тяжести.

Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести в отношении двух лиц»). Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, до избрания меры пресечения судом. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Полиция намерена ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения задержанному в виде заключения под стражу», — сообщили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По данным «Фонтанки», дело возбуждено в отношении 24-летнего приезжего из Твери. Материалы дела могут передать в СКР, поскольку в его действиях усматриваются признаки покушения на убийство.