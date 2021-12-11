Челябинск, , 13:41 — REGNUM Российская сноубордистка София Надыршина победила на первом этапе Кубка мира по сноуборду в параллельном гигантском слаломе, который проходит на курорте «Банное» в Челябинской области. Об этом 11 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сноуборд

В финальном противостоянии спортсменка из России одержала верх над немецкой сноубордисткой Рамоной Хофмайстер.

При этом в малом финале еще одна представительница ФРГ — Каролин Лангерхорст, смогла победить спортсменку из Австрии Юлию Дуймовиц.

Отметим, 18-летняя София Надыршина является чемпионкой мира в параллельном слаломе.