Иркутск, 11 декабря, 2021, 13:39 — ИА Регнум. В ГУ МВД по Иркутской области расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Как сообщает 11 декабря пресс-служба ведомства, пострадавшей оказалась подливая жительница Братска: женщина лишилась заемных средств, думая, что участвует в спецоперации по вычислению мошенников.

50.мвд.рф Мошенничество

«Пенсионерке позвонила неизвестная, представилась сотрудницей правоохранительного ведомства и сообщила о попытке мошенников добраться до счетов потерпевшей. Для защиты сбережений, потребовалось оформить кредит, обналичить денежные средства и перевести их на «безопасный» счет.

При этом звонившая предупредила собеседницу никому не говорить о происходящем и обещала прислать все документы. Пожилая братчанка испугалась нарушить следственные мероприятия и выполнила все требования.

Уже в полиции заявительница призналась, что много раз видела брошюры, листовки и другую информацию, предупреждающую об уловках преступников, но когда это произошло с ней — растерялась. В результате на счета аферистов женщина перевела 200 тысяч заемных рублей», — пояснили в межмуниципальном управлении МВД России «Братское».

Как сообщало ИА REGNUM, доверчивость стоила жительнице Барнаула 1988 года рождения 300 тысяч кредитных рублей, которые оказались в распоряжении мошенников.

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