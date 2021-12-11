Ростов-на-Дону, , 13:30 — REGNUM Школьникам и студентам Ростовской области ко Дню Конституции РФ предлагают принять участие во всероссийской акции и написать правовой диктант. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Конституция РФ Duma.gov.ru

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Акция состоится как в очном формате, так и в режиме онлайн. Диктант напишут не только школьники, достигшие 14 лет, и студенты, но и педагоги.

«Анализ результатов всероссийского правового диктанта позволит организаторам внести органам государственной власти конкретные предложения, нацеленные на повышение уровня юридической грамотности граждан», — считает министр общего и профессионального образования Ростовской области Лариса Балина.

Кроме того, донским школьникам предложат пройти тест на знание Конституции РФ, принять участие в акциях «Наша Конституция» и «Просто о законах».