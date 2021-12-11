Чита, , 13:30 — REGNUM На субсидирование авиаперевозок между Дальним Востоком и центральной частью России, а также внутри регионов ДФО в следующем году из федерального бюджета будет направлено более 17 миллиардов рублей. Об этом 11 декабря в своем телеграм-канале сообщил забайкальский губернатор Александр Осипов.

Авиаперевозки Sean MacEntee

Он напомнил, что российское правительство выделило 6,5 миллиарда рублей на субсидирование в 2022 году магистральных авиаперевозок между Дальним Востоком и центральной частью России. Еще более 4 миллиардов будет направлено на субсидирование авиабилетов для льготных категорий граждан. Почти 6 миллиардов рублей — на субсидирование социальных маршрутов единой дальневосточной авиакомпании «Аврора».

В перечень направлений с авиабилетами по льготному тарифу вошли и перелеты из Читы в Москву, Санкт-Петербург для всех жителей Забайкальского края, независимо от возраста.

Также для льготных категорий граждан доступны билеты по сниженному тарифу на полеты из Читы в Новосибирск, Сочи, Краснодар, Екатеринбург.

Кроме того, с 2021 года начала выполнять полеты единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», с августа она летает по маршруту Владивосток — Чита. Как отметил на онлайн-форуме «ProДФО» Алексей Чекунков, в следующем году «Аврора» будет летать по 36 социально значимым маршрутам в Дальневосточном федеральном округе.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября 2021 года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда дополнительных 490 миллионов рублей на субсидирование авиаперелётов для жителей Дальневосточного федерального округа.

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