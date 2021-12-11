Канск, Красноярский край, , 13:30 — REGNUM В городе Канск Красноярского края очередной жертвой мошенников стала 55-летняя воспитатель детского сада. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МВД по региону, она попалась на «стандартный» приём со звонком якобы из службы безопасности банка.

Телефонный мошенник

Звонившие сообщили, что злоумышленники, в числе которых есть и действующие банковские сотрудники, взломали её счёт и проводят сомнительные операции. Чтобы уличить преступников, женщине предложили взять кредит и перевести деньги на «страховые ячейки» для мгновенного погашения займа.

По словам звонивших, «операцию» необходимо было держать в тайне. После того, как потерпевшая выполнила инструкцию, с ней начали связываться другие лже-работники спецслужб с аналогичным запросом.

«В итоге потерпевшая в 3 филиалах банков города взяла кредиты на общую сумму около 1,9 млн рублей и с помощью банкоматов перевела обналиченные деньги на различные мобильные номера», — отметили в ведомстве.

Женщина рассказала, что знала о подобных схемах, но поверила мошенникам, поскольку они грамотно парировали все её вопросы, обладали её личной информацией, и не давали времени на обдумывание. Лишь после очередного звонка с требованием взять кредит, заложив недвижимость, воспитатель обратилась в полицию.