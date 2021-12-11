Гётеборг, Швеция, , 13:29 — REGNUM Неизвестная группа хакеров получила незаконный доступ к внутренним компьютерным системам шведской автомобилестроительной компании Volvo. Об этом сообщает портал Techradar.

Штаб-квартира Volvo Car. Швеция Mangan02

Представители Volvo подтвердили факт незаконного доступа к одному из хранилищ файлов. По предварительным данным, хакеры украли «ограниченный объём информации» о научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработках автопроизводителя.

В Volvo добавили, что компания уведомила об инциденте соответствующие органы и начала собственное расследование. В настоящее время в компании считают, что взлом не затронул информацию, имеющую отношение к безопасности автомобилей или личным данным клиентов.

По данным Techradar, жертвой атаки мог стать один из трёх центров исследований и разработок Volvo. Эти центры расположены в Гётеборге (Швеция), Камарильо (США) и Шанхае (Китай).